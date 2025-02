In ganz Schleswig-Holstein: Demos für Demokratie am Sonnabend Stand: 22.02.2025 13:23 Uhr Verschiedene Vereine und Organisationen haben für Sonnabend an vielen Orten in Schleswig-Holstein dazu aufgerufen, für Demokratie und gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren. Eine Übersicht.

In vielen deutschen Städten wollen Sonnabend wieder Menschen gegen Rechts auf die Straße gehen - auch in Schleswig-Holstein. Verschiedene Vereine und Organisationen haben dazu aufgerufen. In Lübeck ist beispielsweise ein Rave geplant - und in Kiel wollen Kanufahrer eine Linie gegen Rechtsextremismus bilden.

Kiel: Im Kanu auf der Förde gegen Rechts

In Kiel sind drei Demos geplant. Eine hat um 11 Uhr im Winterbeker Weg begonnen. Schüler der Max-Planck-Schule hatten dazu aufgerufen, für Vielfalt und Toleranz zu demonstrieren. Gewerkschaften, die SPD, die Grünen und der SSW sowie Fridays for Future unterstützen den Aufruf. Zum Auftakt an einer Schule hätten sich 1.000 bis 1.200 Teilnehmer versammelt, sagte eine Polizeisprecherin. Es könne zu Verkehrsproblemen kommen. Ebenfalls am Rathausplatz hatte die Frauenrechtsbewegung Women Move für den Mittag zu einer Demo für Demokratie aufgerufen.

Zudem hat die Kanu-Vereinigung Kiel angekündigt, um 14 Uhr mit anderen Vereinen vor den Landtag zu paddeln - und dort eine Linie gegen Rechtsextremismus zu bilden. "Wir lassen die Demokratie nicht untergehen!", lautet das Motto.

Lübeck: Auf Demo-Rave laut sein gegen Faschismus

In Lübeck findet Sonnabend um 18 Uhr ein Demo-Rave im Marienkirchhof statt, unter dem Leitspruch "Bass gegen Hass". Mehrere Gruppen und Institutionen organisieren diesen, darunter das Theater Lübeck, das Superkunstfestival und das Kulturforum Schleswig Holstein. Sie rufen dazu auf, zu tanzen und mit Musik laut zu sein gegen Faschismus. Die Stadt Lübeck erwartet rund 1.000 Teilnehmer.

Bereits um 11 Uhr hatten außerdem der DGB und seine Gewerkschaften zu einer Kundgebung und Mahnwache gegen den Rechtsruck am Gewerkschaftshaus aufgerufen.

Demos auch in Rendsburg, Bordesholm und Lütjenburg

Außerdem wird unter anderem Sonnabendmittag in Rendsburg für Demokratie und Vielfalt demonstriert, dazu aufgerufen hatte das Rendsburger Bündnis für Demokratie, Vielfalt und Toleranz. In Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat der Verein Dorfladen am Wildhof für den Nachmittag zu einer Demonstration aufgerufen. Und in Lütjenburg (Kreis Plön) ist um 11 Uhr eine Menschenkette vor dem Rathaus gestartet. Die Bürgerinitiative Buntes Lütjenburg war hier der Organisator.

