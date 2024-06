Stand: 17.06.2024 13:48 Uhr In Teilen der Gemeinde Harrislee fällt weiter der Strom aus

Rund 8.000 Menschen waren am Morgen von dem Stromausfall betroffen. Nach Angaben der Stadtwerke Flensburg war ein Kurzschluss in einer Leitung in der Gemeinde Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) das Problem. Auch die Rettungsleitstelle Nord im Gewerbehof in Harrislee war von dem Ausfall betroffen. Das Technische Hilfswerk wurde sofort alarmiert, um eine Notstromversorgung für die Leitstelle Nord herzustellen. Durch eine Umleitung konnten am Morgen bereits zwei Drittel der Haushalt wieder nach kurzer Zeit mit Strom versorgt werden.

Allerdings kam es zu einem Folgefehler nach dem Kurzschluss, sodass noch nicht alle Menschen in Harrislee wieder Strom haben. Im nächsten Schritt soll jetzt der Schaden an der defekten Leitung repariert werden, so ein Sprecher der Stadtwerke Flensburg. Im Laufe des Tages soll die Stromversorgung wieder komplett hergestellt sein. In Harrislee leben knapp 12.000 Menschen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.06.2024 | 09:00 Uhr