Stand: 27.06.2024 12:38 Uhr Immer mehr Rentner in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Rentnerinnen und Rentner gestiegen. Laut Deutscher Rentenversicherung in Lübeck sind im vergangenen Jahr knapp 32.000 Menschen im Land in Rente gegangen - gut 3.200 mehr als im Jahr davor. Das liegt unter anderem daran, dass die Babyboomer-Generation zunehmend das Rentenalter erreicht. Aktuell liegt das gesetzliche Eintrittsalter bei 66 Jahren und zwei Monaten - wer früher aufhört zu arbeiten, bekommt Abzüge.

Archiv 4 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.06.2024 | 11:00 Uhr