Illegaler Welpenhandel: Bewährungsstrafe für Angeklagte Stand: 24.08.2023 21:41 Uhr Weil sie illegal junge Hunde im Internet angeboten haben soll, stand eine 28-Jährige in Reinbek vor Gericht. Sie erhielt eine Bewährungsstrafe und muss 1.000 Euro an eine Wildtier-Stiftung zahlen.

von Ole ter Wey

Hundewelpen wurden viel zu früh von ihren Müttern getrennt, nach Deutschland gebracht und unter anderem im Kreis Stormarn verkauft. Sie sollen zum Teil weder gechippt noch geimpft worden sein und an Krankheiten oder Parasiten gelitten haben. Weil sie in den Handel mit den Tieren verwickelt gewesen sein soll, hat das Amtsgericht Reinbek eine 28-Jährige aus Hamburg am Donnerstagabend zu 18 Monaten auf Bewährung verurteilt. Davon werden zwei Monate wegen der Untersuchungshaft und der Verfahrensdauer abgezogen.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe gefordert, das Gericht begründete das Strafmaß damit, dass die Angeklagte keine Vorstrafen und eine gute Sozialprognose habe. Sie habe ihre Ausbildung zur Pflegehelferin abgeschlossen und suche gerade einen neuen Job. Die Hamburgerin muss als Bewährungsauflage 1.000 Euro an den Verein Deutsche Wildtierstiftung zahlen.

Vorwürfe: Betrug und Verstöße gegen Tierschutzgesetz

Konkret wurden der Frau Betrug und Verstöße gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen. Laut Anklage soll sie die Welpen über verschiedenen Internetportale angeboten, Interessierten vorgeführt und zum Teil auch verkauft haben. Zeugen berichteten, dass die Tiere zum Teil noch am Tag des Kaufs an einem Virus gestorben seien.

Die Staatsanwaltschaft hatte zu Beginn des Prozesses eine Haftstrafe zwischen anderthalb und zwei Jahren gefordert. Die Verteidigung sprach sich für ein bis anderthalb Jahre aus.

Angeklagte sprach von Erinnerungslücken

Die Angeklagte hatte im Prozess ausgesagt, dass sie für einen Auftraggeber gearbeitet habe. Sie sei davon ausgegangen, dass alles mit rechten Dingen zugehe. Außerdem könne sie sich wegen der Einnahme von Medikamenten nicht mehr richtig an die Verkäufe erinnern.

Am insgesamt vierten Verhandlungstag fiel dann das Urteil. Zuvor hatte sich der Prozesstag noch einmal ordentlich in die Länge gezogen: Aus ursprünglich acht Fällen, in denen die 28-Jährige angeklagt war, wurden zunächst sieben. In einem Fall war eine Zeugin nicht aufgetaucht und konnte nicht befragt werden, das Gericht entschied daher, das Verfahren in diesem Fall einzustellen. In einer Zeugenvernehmung am dritten Prozesstag ging es mehr als eine Stunde lang um die Haarfarbe der Angeklagten.

