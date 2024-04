Stand: 05.04.2024 15:06 Uhr IHK Umfrage: Nordfriesland unzufrieden mit Glasfaser-Ausbau

Eine aktuelle Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK), an der 158 Unternehmen teilgenommen haben, zeigt auf wie unzufrieden Unternehmen mit dem Wirtschaftsstandort Nordfriesland sind. Unter anderem herrscht Unzufriedenheit beim Thema Glasfaser-Ausbau, insbesondere in der Stadt Husum (Kreis Nordfriesland). Ebenfalls wird die Dauer von Genehmigungsverfahren und die Bürokratie in Nordfriesland bemängelt. Als Stärke der Region stellt die Umfrage die Sicherheit der Energieversorgung und die Erreichbarkeit der Unternehmen mit dem Auto heraus.

05.04.2024