Husumer Pestalozzi-Schule fördert Barrierefreiheit

Die Pestalozzi-Schule in Husum (Kreis Nordfriesland) beteiligt sich am Projekt "Barrierefreie Schule", das Kindern und Jugendlichen das Leben mit Behinderung näherbringen soll. Dafür erhielt die Schule eine sogenannte "Barriebox" mit Materialien, die Bewegungseinschränkungen simulieren. Projekt-Sprecherin Magdalena Drywa erklärte, dass die Box den Schülern helfen solle, sich in die Herausforderungen von Kindern mit Behinderung hineinzuversetzen - etwa wie man sich im Rollstuhl fortbewegt oder wie man mit eingeschränkter Greiffähigkeit agiert. Weitere Boxen zu Hören, Sehen und Autismus können kostenlos ausgeliehen werden.

