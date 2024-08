Stand: 28.08.2024 14:30 Uhr Husum verzeichnet einen Rückgang des Wasserverbrauchs

Der Wasserverbrauch in Husum (Kreis Nordfriesland) geht zurück - und das entspricht auch dem Bundestrend. Mit 121 Litern pro Person haben die Husumer im vergangenen Jahr acht Liter weniger als 2022 aus dem Hahn fließen lassen. Knappheit an Wasser bestehe generell nicht, sagt der technische Leiter der Stadtwerke Husum Netz GmbH Sönke Eggers. An heißen Sommertagen steige der Verbrauch aber durch das Befüllen von Pools und Bewässern von Gartenflächen um 60 Prozent. Dann komme das Netz an seine Grenzen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland