Stand: 16.10.2024 14:44 Uhr Husum: Info-Abend zur Ausweitung des ÖPNV

In Husum (Kreis Nordfriesland) will die Initiative "Bus zum Dockkoog" am Mittwochabend (16.10.) über Möglichkeiten der ÖPNV-Ausweitung in der Kreisstadt informieren. Im Frühjahr hatten die Initiatoren dafür rund 5.700 Unterschriften gesammelt. Neben einer regelmäßigen Busverbindung zum Dockkoog geht es der Initiative auch um eine Ausweitung des Linienverkehrs in den Abendstunden.

