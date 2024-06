Stand: 20.06.2024 16:32 Uhr Hotelzimmer zur Kieler Woche: Knapp und teuer

Wer noch auf auf der Suche nach einem Hotelzimmer zur Kieler Woche ist, sollte sich laut Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) beeilen und damit rechnen, tiefer in die Tasche greifen zu müssen. Vor allem am Wochenende seien die Hotels zu mehr als 90 Prozent ausgelastet. Unter der Woche sei die Auswahl größer. Zudem müssten Gäste, die jetzt noch buchen, damit rechnen, etwa den doppelten Preis für ein Zimmer zu bezahlen wie außerhalb der Kieler Woche. Laut Kiel-Marketing sind die Preisaufschläge bei privaten Vermietern in der Regel nicht so hoch. Auch da gebe es noch Kapazitäten.

