Stand: 29.08.2024 09:18 Uhr "Hoodläufer": Pilotprojekt für Integration steht vor dem Aus

In Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) werden beim Hoodläufer-Projekt Jugendliche zu Integrationshelfern für junge Geflüchtete. Sie zeigen ihnen die Nachbarschaft, helfen dabei, die Sprache zu lernen und neue Freunde zu finden. Ein Jahr lang bekommen die sogenannten Hoodläufer alle acht Wochen neue junge Geflüchtete an ihre Seite, die sie mit in ihr Leben nehmen. Jetzt droht dem Projekt aber das Aus - weil die Förderung vom Bundesinnenministerium und dem Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge ausläuft, erklärt Projektleiterin Katharina Sergeeva. Am 9. September soll es deshalb einen runden Tisch mit den Fraktionen der Kommunalpolitik geben, um Lösungen für den Erhalt des Projekts zu finden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg