Stand: 13.12.2024 10:01 Uhr Holsteiner Junghengstkörung findet wieder in Elmshorn statt

Pferdeliebhaber und Züchter aus aller Welt kommen an diesem Freitag und Sonnabend wieder in Elmshorn (Kreis Pinneberg) zusammen. In der Fritz-Tiedemann-Halle werden findet die Junghengstkörung statt. Am Freitag geht es um die Präsentation der aussichtsreichsten Zuchtpferde, bevor am Sonnabend die sogenannte Körung stattfindet - also die Zulassung zur Zucht. Zum Abschluss der Traditionsveranstaltung wird dann bei der Auktion für die Zuchthengste geboten. Geboten werden kann vor Ort, aber auch per Telefon oder online. Die Holsteiner Junghengstkörung findet zum zweiten Mal in Elmshorn statt, früher war sie in Neumünster.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.12.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg