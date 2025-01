Stand: 28.01.2025 09:49 Uhr Holocaust-Gedenktag an der Westküste

Auch an der Westküste haben sich am Montagabend Menschen zum Holocaust-Gedenktag versammelt. In Heide (Kreis Dithmarschen) am Marktplatz kamen laut Polizei rund 150 Teilnehmende unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt" zusammen, um der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 80 Jahren zu gedenken. Auch auf dem jüdischen Friedhof Treenefeld in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) sowie am Abend bei einem Gedenkgottesdienst in Itzehoe (Kreis Steinburg) in der Innenstadtgemeinde St. Laurentii gedachten Menschen der Opfer des Nationalsozialismus. Außerdem wurde im Rahmen einer Gedenkveranstaltung in Gudendorf (Kreis Dithmarschen) ein Kurzfilm von Schülerinnen und Schülern der Gemeinschaftsschule Meldorf präsentiert.

