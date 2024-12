Stand: 03.12.2024 09:33 Uhr Holm: Ehrennadel des Landes für Detlef Kleinwort

Detlef Kleinwort aus Holm im Kreis Pinnberg bekommt am Dienstag von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) die Ehrennadel des Landes überreicht - für sein besonders ehrenamtliches Engagement. Kleinwort engagiere sich seit 40 Jahren für die musikalische Früherziehung und habe unzählige Kinder und Jugendliche an das Jagdhornblasen herangeführt, heißt es in der Begründung. Seine Bläsergruppen Holmer "Frischlinge" und "Überläufer" haben mehrfach erfolgreich an Landes- und Bundesmeisterschaften im Jagdhornblasen teilgenommen. 2017 wurden die Holmer Überläufer Bundessieger.

Ehrenamtliches Engagement über Kinder- und Jugendarbeit hinaus

Zu seiner Motivation sagte Detlef Kleinwort: "In erster Linie macht es mir sehr viel Spaß mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, aber auch mit Erwachsenen. Und aufgrund dieser Arbeit haben sich dann auch Erfolge eingestellt und mit Kindern dann Erfolge zu haben, das ist etwas Wunderbares." Kleinwort ist außerdem ehrenamtlich für den Naturschutz tätig und engagiert sich seit vielen Jahren in der Kreisjägerschaft und in der Kommunalpolitik. Gemeinsam mit ihm werden vier weitere Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner in Kiel für ihr ehrenamtliches Engagement mit der Ehrennadel ausgezeichnet.

