Hohwachter Bucht: Frau bei Segelunfall verletzt

Bei einem Segelunfall vor der Ostseeküste ist Sonntagmittag eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die 27-Jährige wurde laut Polizei an Bord einer Segelyacht in der Hohwachter Bucht (Kreis Plön) von einem umschlagenden Segelbaum am Kopf getroffen. Ein Seenotkreuzer transportierte die verletzte Frau an Land. Anschließend kam sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich um einen Unglücksfall nach einem technischen Defekt. Danach verursachte der Abbruch einer Leinenhalterung den umschlagenden Segelbaum.

