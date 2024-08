Stand: 23.08.2024 09:36 Uhr Hockey-Bundestrainer der Damen Valentin Altenburg auf Föhr

Der Hockey-Bundestrainer der Damen-Nationalmannschaft, Valentin Altenburg, trainiert bis Sonntag 50 Nachwuchs Spielerinnen in den Altersklassen zwischen 13 bis 15 Jahren auf der Insel Föhr (Kreis Nordfriesland). In zwei intensiven Einheiten am Tag geht es um Strafecken, taktisches Spielverständnis und Positionsarbeit.

Auf der Insel wird Hockey immer beliebter, mittlerweile haben es sogar drei Spielerinnen in die Landesauswahl geschafft. Bereits im vergangenen November hatte der Sportverein der Insel Föhr, Wyker Turnerbund, über Spenden und Sponsoren ein Trainingslager mit Altenburg auf die Beine gestellt. Zwei Wochen nach den Olympischen Spielen beginnt es jetzt erneut.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.08.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland