Hier brennen 2024 Osterfeuer in Schleswig-Holstein

Um 19.30 Uhr wird das Feuer an der Erlebnis-Promenade entfacht. Mit dem Feuer will der Urlaubsort den Frühling begrüßen. Live-Musik und verschiedene Essens- und Getränke-Stände sorgen für die entsprechende Atmosphäre.

Bereits am Gründonnerstag wird der Föhrer Himmel hell erstrahlen - aber nicht von einem Osterfeuer, sondern von einer Lasershow, die den Frühling auf spektakuläre Weise einläuten soll. Los geht es um 20 Uhr mit Livemusik, ab 21 Uhr startet dann die Lasershow. Außerdem gibt es am Ostersonntag eine große Osterei-Rallye für Kinder bis zwölf Jahre durch die Stadt Wyk.

Im Süden der Insel lodert das Osterfeuer am Sonnabend ab 20.30 Uhr in Hörnum. Weil dort nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung stehen, fährt ein Bus-Shuttle. Der holt die Besucher vom ersten großen Parkplatz vor Hörnum ab und bringt sie später wieder zurück.

Vor den Toren der Stadt, in Büsumer Deichhausen, wird am Sonnabend das Osterfeuer am Ende des Breksweges, ehemals Pferdeweide, entzündet. Start ist um 18 Uhr, das Feuer soll gegen 19.30 Uhr entzündet werden. Am Ostersonntag können Kinder im Ortsteil Stinteck zudem auf Ostereier-Suche gehen - für jedes gefundene Ei gibt es in der Tourist-Information eine süße Osterüberraschung.