Stand: 25.10.2024 08:16 Uhr Herbstmesse im Wikinger-Museum: Handwerk und Geschichte

Im Wikinger-Museum Haithabu in Busdorf bei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) findet am Wochenende die traditionelle Herbstmesse statt. Die Veranstaltung läuft am Sonnabend und Sonntag jeweils von 9 bis 17 Uhr. Besucher erwartet eine Auswahl von etwa 30 Handwerkern und Händlern, die Produkte mit speziellem Bezug zu Haithabu anbieten. Die Waren reichen von Alltagsgegenständen wie Holzlöffeln und Tonbechern bis hin zu Schmuck aus Gold und Silber sowie Glasgefäßen. Auch vollständige Wikinger-Gewandungen sind erhältlich. Viele der angebotenen Objekte sind originalgetreue Nachbildungen, die neben den Museumsstücken präsentiert werden.

