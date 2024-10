Stand: 08.10.2024 09:11 Uhr Henstedt-Ulzburg: Mehr als 15 eingeworfene Autoscheiben

In Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg sucht die Polizei nach Unbekannten, die seit mehreren Wochen immer wieder Autos beschädigen. Laut Polizei sind schon mehr als 15 Fälle zur Anzeige gebracht worden. Demnach sind die Täter meistens abends oder nachts unterwegs und werfen die Scheiben der geparkten Fahrzeuge mit Steinen ein. Im Moment geht die Polizei von drei möglichen Tätern oder Täterinnen aus. In der vergangenen Woche hatte ein Anwohner den Lärm in der Straße "Auf dem Damm" gehört und drei dunkel gekleidete Personen gesehen.

