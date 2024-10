Stand: 14.10.2024 11:08 Uhr Henstedt-Ulzburg: Kellerbrand sorgt für Feuerwehreinsatz

Am Sonntagabend hat es in einem Einfamilienhaus in Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg gebrannt. Laut Feuerwehr stand der komplette Keller des Gebäudes in der Straße Hasselbusch in Flammen. Die rund 50 Helfer waren mehr als drei Stunden im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Zum Zeitpunkt des Feuers waren die Bewohner nicht zu Hause. Die Bevölkerung wurde über die Warn-App NINA über den Brand informiert. Anwohner im Warnbereich wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.

