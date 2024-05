Stand: 20.05.2024 14:41 Uhr Hemmingstedt: Bewohner sollen Trinkwasser abfüllen

Wegen eines Wasserrohrbruchs kommt es in Hemmingstedt (Kreis Dithmarschen) zu Störungen in der Trinkwasserversorgung. Das teilt die zuständige Leitstelle mit. An sechs Stellen sei es zu Rohrbrüchen gekommen. Die Leitungen sind seit dem frühen Morgen abgestellt. Die Bewohnerinnen und Bewohner in den betroffenen Straßen sollen das Trinkwasser bei Nachbarn oder Bekannten in Behälter abfüllen. Wann das Trinkwasser wieder fließt ist unklar.

