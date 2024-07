Stand: 13.07.2024 11:40 Uhr Heide-Simonis-Platz: Ehrung für frühere Ministerpräsidentin in Bordesholm

Ein Jahr nach dem Tod von Heide Simonis wird in Bordesholm ein Platz nach ihr benannt. Damit will die Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde das Lebenswerk von Schleswig-Holsteins früherer Ministerpräsidentin würdigen. Simonis lebte von 1977 bis 2003 in Bordesholm. Zu der Veranstaltung werden auch Schleswig-Holsteins früherer SPD-Landesvorsitzender Ralf Stegner, Witwer Udo Simonis sowie ihre Schwestern erwartet. Simonis ist vergangenes Jahr im Alter von 80 Jahren gestorben. Sie war 1993 zur ersten Regierungschefin eines deutschen Bundeslandes gewählt worden.

Weitere Informationen Todestag von Heide Simonis: Deutschlands erste Ministerpräsidentin 1993 war sie die erste Frau an der Spitze eines Bundeslandes. Am 12. Juli 2023 starb Simonis im Alter von 80 Jahren in Kiel. mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.07.2024 | 09:00 Uhr