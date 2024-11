Stand: 07.11.2024 09:12 Uhr Heide: Kein Kulturzentrum am ehemaligen Sozialkaufhaus

Die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) wird die Errichtung eines Kulturzentrums auf dem Grundstück des ehemaligen Sozialkaufhauses am Kleinbahnhof nicht prüfen. Das entschied die Ratsversammlung der Stadt am Mittwochabend (6.11.) mehrheitlich. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, war dem Beschluss eine 20-minütige Diskussion vorausgegangen. Hintergrund ist der Antrag einer Heiderin auf einer Einwohnerversammlung im September, die sich für ein Kulturzentrum nach dem Vorbild des Husumer Speichers (Kreis Nordfriesland) einsetzt.

Stadt steht einer Gründung positiv gegenüber

Dass so ein Zentrum in Heide in Zukunft womöglich an anderer Stelle entsteht, ist hingegen nicht ausgeschlossen: Im Beschluss der Ratsversammlung heißt es, die Stadt stehe der Gründung eines Kulturzentrums grundsätzlich positiv gegenüber.

