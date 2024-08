Stand: 03.08.2024 16:06 Uhr Heide: Feuer in Mehrfamilienhaus

In Heide (Kreis Dithmarschen) ist die Feuerwehr seit kurz nach fünf Uhr in der Straße "Schumacherort" im Einsatz. Dort brennt es im ersten und zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses. Fünf Menschen befanden sich im Gebäude, sie wurden nicht verletzt. Vier von ihnen konnten sich selbst in Sicherheit bringen - eine Person musste mit der Drehleiter gerettet werden.

Aktuell laufen noch die Nachlöscharbeiten. Ein Sprecher sagte, auf der Suche nach möglichen Glutnestern setze man Drohnen ein. Das Haus sei sehr verwinkelt und liege mitten in der Innenstadt. Eine Brandgefahr für die umliegenden Häuser besteht laut dem Sprecher nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.08.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen