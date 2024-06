Stand: 03.06.2024 15:56 Uhr Heide: Festnahme nach Diebstahl und Bedrohung

Am Sonntagabend ist ein 28-jähriger Mann in Heide festgenommen worden: Nachdem er in einem Feinkostgeschäft erst beim Diebstahl erwischt worden ist, flüchtete er. Kurze Zeit später kam er laut Polizei zurück und bewarf das Geschäft von außen mit Steinen. Als der Mann zum dritten Mal an dem Abend auftauchte, zog er ein Messer und bedrohte den Ladenbesitzer. Dieser rief daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den erneut flüchtigen Mann stellen. Er war betrunken und wurde bereits per Haftbefehl wegen Diebstahls gesucht. Ihn erwartet nicht nur die Vollstreckung des ausstehenden Haftbefehls - auch steht ihm ein neues Verfahren wegen Diebstahls, der Bedrohung und versuchten gefährlichen Körperverletzung am Sonntagabend bevor.

