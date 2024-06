Stand: 17.06.2024 08:14 Uhr Hausbrand in Seestermühe: Feuerwehrmann leicht verletzt

Rund 100 Feuerwehrleute haben am Sonntagnachmittag ein Feuer an einem Einfamilienhaus in Seestermühe im Kreis Pinneberg gelöscht. Zunächst war der Anbau des Hauses in der Dorfstraße in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren die Flammen bereits auf das Dach des Hauses übergegriffen. Nach gut fünf Stunden war der Einsatz beendet, ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.06.2024 | 06:00 Uhr