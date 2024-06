Stand: 12.06.2024 14:38 Uhr Hattstedtermarsch: 87 Schafe gestohlen

Am Binnendeich /nachrichten/schleswig-holstein/hintergrundbilder6688_v-contentxl.jpgBeltringharder Koog (Kreis Nordfriesland) haben Unbekannte am Donnerstag oder Freitag 87 Schafe von einer Weide gestohlen. Gatter und Zäune waren laut Polizei intakt. Die Polizei Hattstedt (Kreis Nordfriesland) hat die Ermittlungen aufgenommen und dazu einen Zeugenaufruf gestartet. Bei den Tieren handelt es sich um drei bis vierjährige Suffolk-Texel-Schafe, die auf der rechten Körperseite mit blauen und grünen Nummern versehen sind. Für den zeitintensiven Transport müssen mehrere geeignete Fahrzeuge verwendet worden sein. Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Am alten Seedeich gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hattstedt zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.06.2024 | 16:30 Uhr