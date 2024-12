Stand: 20.12.2024 16:02 Uhr Handball-Jugend aus Kronshagen tritt gegen Nachwuchs des FC Barcelona an

Handball-Nachwuchsspieler der C-Jugend des TSV Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind zurzeit in Barcelona. Die Jugendlichen im Alter von zwölf und 13 Jahren spielen Sonnabend bei einem Turnier unter anderem gegen den Nachwuchs des FC Barcelona. Dann treffen sie wahrscheinlich auch auf die Topstars des Vereins. Der Besuch findet auf Gegeneinladung aus Barcelona statt. Vor zwei Jahren waren junge Handballspieler aus der Hauptstadt Kataloniens bei einem Handballcamp in Kiel zu Gast. Am Montag kommen die Kronshagener Jugendlichen wieder zurück.

