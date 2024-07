Stand: 12.07.2024 10:26 Uhr Halstenbek warnt vor Blaualgen im Krupunder See

Halstenbeks Bürgermeister Jan Krohn (CDU) warnt vor Blaualgen im Krupunder See im Kreis Pinneberg. Im Wasser können diese bei Menschen zu Allergien, gereizten Schleimhäuten oder Magen-Darm-Problemen führen, so Krohn. "Wir haben ja wieder warme Tage vor uns und Starkregenereignisse, die dafür sorgen, dass ganz viel Nährstoffe in den Uferbereichen angespült werden, die als Nahrung für diese Blaualgen gelten", sagte der Bürgermeister NDR Schleswig-Holstein. Auch Tiere sollten nicht mit dem Wasser in Berührung kommen.

Da der See Landschaftsschutzgebiet ist, ist Schwimmen laut Krohn dort ohnehin seit 1964 verboten - doch viele würden sich nicht daran halten.

