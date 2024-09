Stand: 20.09.2024 16:39 Uhr Grundsteinlegung für neues Schulgebäude in Heide

Am Freitag wurde am Schulzentrum-Ost in Heide (Kreis Dithmarschen) der Grundstein für den Neubau gelegt. Das alte Gebäude aus den 1970er Jahren ist sanierungsbedürftig, daher hatte sich die Stadt für einen 100 Millionen Euro teuren Neubau entschieden. Bei der konkreten Planung bezog Nils Dethlefs vom verantwortlichen Architekturbüro nicht nur die Lehrkräfte mit ein, sondern auch Schülerinnen und Schüler. Und zwar die diejenigen, die den Einzug ins Gebäude noch mitbekommen werden. Laut Dethlefs sei den Kindern wichtig gewesen, dass man nicht nur Klassenräume, sondern auch Lebensräume erschaffe.

Neues Gebäude - neues Konzept

Flure seien weggelassen worden, erklärte Nils Dethlefs weiter. Die habe man in kompakte Einheiten gebündelt - sogenannte Freilernzonen. Diese seien 180 Quadratmeter groß und von vier Klassenräumen umgeben.

Im neuen Schulzentrum sind Gymnasium und Gemeinschaftsschule untergebracht. Derzeit werden dort rund 1.500 Schüler und Schülerinnen unterrichtet. Die Fertigstellung ist für den Sommer 2027 geplant.

