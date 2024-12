Stand: 04.12.2024 15:41 Uhr Grundschule in Brunsbüttel teilweise einsturzgefährdet

Teile der Boy Lornsen Grundschule in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) sind vorerst gesperrt. Der Grund sind Risse in den Wänden, die offenbar durch Setzungen der einzelnen Gebäudeteile entstanden sind. Die baulichen Missstände sind seit längerem bekannt und die jetzige Sperrung wegen Einsturzgefahr eine reine Vorsichtsmaßnahme, so Brunsbüttels Bürgermeister Martin Schmedtje. Er betont: Betroffen sei nur der Verwaltungstrakt, der Unterricht könne wie geplant durchgeführt werden.

"Wir haben die Wände abgestützt, sodass keine Gefahr besteht", sagt Schmedtje auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein, "Das ganze Gelände ist mit Gebäuden aus verschiedenen Epochen bebaut und es hat seine Lebenszeit gehabt. Trotzdem wollen wir es noch weiter nutzen." Die Untersuchungen der betroffenen Bereiche sollen in wenigen Tagen abgeschlossen sein. Erst dann wolle man entscheiden, wie es mit dem Schulgebäude weitergehen soll.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.12.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen