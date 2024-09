Stand: 20.09.2024 16:49 Uhr Große Sturmflutübung im Amt Wilstermarsch

Rund 130 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, THW, DRK und Bundeswehr sind am Sonnabend zwischen dem AKW Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und dem Störsperrwerk (Kreis Steinburg) im Einsatz und trainieren für den Ernstfall. Es geht darum, Schwachstellen in den Deichen an Elbe und Stör zu erkennen, um dann die richtigen Maßnahmen einzuleiten. Dazu gehört das Füllen von Sandsäcken, um die Deiche zu stabilisieren oder im schlimmsten Fall ein Loch zu schließen.

Stör ist auch eine Gefahrenquelle

Die Gefahr kommt allerdings nicht ausschließlich von der Nordsee. Wenn beispielsweise das Störsperrwerk wegen des hohen Wasserstandes der Elbe geschlossen wird, könnte das Wasser der Stör die Binnendeiche gefährden. Zu den großen Herausforderungen einer solchen Übung gehört deswegen laut Amtswehrführer Frank Nagel auch eine reibungslose Koordination beim Einsatz der vorhandenen Kräfte.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen Kreis Steinburg