Stand: 10.12.2024 16:54 Uhr Großbrand in Norderstedt: Wohnhaus in Flammen

Im Norderstedter Stadtteil Garstedt (Kreis Segeberg) hat am Dienstag ein Einfamilienhaus gebrannt. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers war der Brand vermutlich im Erdgeschoss ausgebrochen und hatte sich auf den Dachstuhl ausgeweitet. Das Dach musste abgenommen werden, um die Glutnester zu erreichen. Menschen befanden sich nicht in dem Haus in der Straße Hökertwiete. Die Rauchsäule war weit zu sehen. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.12.2024 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg