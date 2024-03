Green Screen-Festival in Eckernförde: Neuer Film-Rekord Stand: 28.03.2024 14:08 Uhr Zwischen dem 11. und 15. September finden laut Veranstalter die Oscars des Naturfilms in Eckernförde statt. Was die Festival-Besucher in diesem Jahr erwartet, erfahren Sie hier.

von Moritz Kodlin

Noch nie wurden so viele Naturfilme eingereicht, wie in diesem Jahr, erklärt der Veranstalter. Im Vergleich: Im vergangenen Jahr wurden knapp 300 Filme eingereicht, in diesem Jahr waren es knapp 500. Die fünfköpfige Jury des Filmfestivals hat ab Mai die Aufgabe, sich die Filme anzusehen und zu bewerten. Aus über 80 Ländern wurden Filme eingereicht, um in 16 Kategorien, wie etwa "Beste Kamera", ausgezeichnet zu werden. Während der Festivaltage können sich die Besucher 100 ausgewählte Filme anschauen.

Nach Frankreich und der Niederlande kommt Schweden

Zum dritten Mal setzt das Festival in Eckernförde auf einen Länderschwerpunkt. In diesem Jahr werden während des Festivals verstärkt Filme über die schwedische Naturlandschaft gezeigt. Außerdem will der Veranstalter viele schwedische Filmemacher nach Eckernförde einladen, um sich besser zu vernetzen.

Weitere Informationen Green Screen Festival in Eckernförde verleiht Filmpreise Am Sonnabend sind die Auszeichnungen verliehen worden. Den mit 10.000 Euro dotierten Naturfilmpreis gewann die deutsche Produktion "Kaktus Hotel". mehr

Green Screen für Kinder

Auch Kinder und Jugendliche können sich selbst als Naturfilmer ausprobieren. In den Sommerferien haben sie die Möglichkeit, mit den Profis eigene Naturfilme zu produzieren. Das geht unter anderem im Wildpark Eekholt bei Bad Segeberg (Kreis Segeberg). Bereits im März haben über 5.000 Schulkinder aus Schleswig-Holstein im Zuge der "Green Screen-Schulkinowoche" einige Naturfilme gesehen und mit Blick auf umweltkritische Themen im Anschluss darüber diskutiert.

Veranstalter: Höhe der Ticketpreise noch unklar

Als Förderverein habe man derzeit ein großes Kostenproblem, sagt Green Screen-Festival Geschäftsführer Markus Behrens. Bei steigenden Besucherzahlen wolle man gleichbleibende Ticketpreise anbieten, obwohl die Sachkosten deutlich gestiegen seien, so Behrens. Wie sich die Ticketpreise für das Festival im September entwickeln werden, entscheidet sich noch.

Green Screen geht auf Tour

Wer jetzt schon Lust auf Naturfilme hat, kann ab kommenden Montag die Green Screen-Filmtour besuchen. Dort wird eine Zusammenstellung aus den besten Filmen der vergangenen Jahre zu sehen sein. Mit dem Programm tourt das Festival durch 20 Städte in Deutschland und Österreich.

Tour-Termine in Schleswig-Holstein und Hamburg

Kiel, 1. April, Studio Filmtheater

Lübeck, 2. April, Kolosseum

Flensburg, 3. April, UCI Kinowelt

Neumünster, 5. April, auf der Outdoor-Messe in den Holstenhallen

Hamburg, 7. April, Cinemaxx am Dammtor

Eckernförde, 12. und 13. April, Stadthalle

Rendsburg, 21. April, Kino Center

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 27.03.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde Filmfestival