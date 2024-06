Stand: 06.06.2024 16:28 Uhr Glückstadt: Hungerstreik gegen drohende Abschiebung

In der Abschiebehaft in Glückstadt (Kreis Steinburg) ist ein Bewohner in den Hungerstreik getreten. Laut einer Mitteilung der Kampagne "Kein Abschiebegefängnis in Glückstadt und anderswo" protestiert der 38 Jahre alte Mann damit bereits seit Montag gegen seine drohende Abschiebung in die Türkei. Dem Mann soll es gesundheitlich schlecht gehen. Das Justizministerium bestätigt den Fall. Der 38-Jährige werde regelmäßig dem medizinischen Dienst vorgestellt sowie engmaschig betreut und überwacht, so ein Sprecher. Sollte sich der körperliche Zustand des Mannes verschlechtern, könnten weitere Maßnahmen erfolgen.

