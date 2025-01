Stand: 05.01.2025 12:50 Uhr Glätte-Unfall in Flensburg - Auto rammt vier parkende Fahrzeuge

Ein Mann ist am Sonnabend in Flensburg mit seinem Wagen ins Schleudern geraten. Der 30-Jährige rammte vier Autos, die am Straßenrand parkten. Auch sein Auto wurde dabei stark beschädigt. Laut Leitstelle war zum Unfallzeitpunkt am späten Abend die Straße im Flensburger Stadtteil Weiche durch Schneematsch und überfrierende Nässe glatt. Zudem hatte die Limousine noch Sommerreifen drauf und war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet. Er und seine zwei Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Informationen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg