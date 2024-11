Stand: 21.11.2024 10:36 Uhr Geschenke-Konvoi: Hilfe für Kinder in Osteuropa

In Mildstedt (Kreis Nordfriesland) startet am Donnerstag der Weihnachtspäckchen-Konvoi der Round-Table-Stiftung. Rund 15.000 Päckchen wurden von Schulen, Kitas und weiteren Einrichtungen in der Region gesammelt. Diese werden von 85 ehrenamtlichen Helfern verladen. Ziel der Aktion, die seit 24 Jahren besteht, ist es, Kindern in Bulgarien, Rumänien, Moldau und der Ukraine zu helfen. Die Organisatoren sehen darin ein wichtiges Projekt, da viele der beschenkten Kinder selbst einfache Dinge wie Zahnbürsten dringend benötigen.

