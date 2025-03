Gemeinde Sylt: Wer wird Bürgermeisterin oder Bürgermeister? Stand: 15.03.2025 12:51 Uhr Zwei Frauen und vier Männer kandidieren um das Bürgermeisteramt in der Gemeinde Sylt. Morgen wird gewählt. Sollte keiner die absolute Mehrheit erreichen, kommt es am 6. April zu einer Stichwahl.

Morgen wird in der Gemeinde Sylt (Kreis Nordfriesland) eine neue Bürgermeisterin beziehungsweise ein neuer Bürgermeister gewählt. Sechs Kandidatinnen und Kandidaten konkurrieren dabei um das Amt, zwei Frauen und vier Männer. Drei treten als Einzelkandidaten an.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten stehen auf dem Stimmzettel:

Tina Haltermann (parteilos, Wahlvorschlag der CDU)

Markus Gieppner (Wahlvorschlag der Fraktion "Die Insulaner", deren Fraktionschef er ist)

Nils Brinkmann (parteilos, Wahlvorschlag der Grünen)

Melf Hansen (parteilos)

Jens-Peter Meckel (parteilos)

Gabriele Schneider (parteilos)

Weitere Informationen Bürgermeisterwahl auf Sylt: Das sind die sechs Kandidierenden Am 16. März wählt die Gemeinde Sylt einen neuen Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin. mehr

Ex-Bürgermeister Häckel wurde abgewählt

Zur einer Vorstellungsrunde der Kandidatinnen und Kandidaten Ende Februar kamen gut 500 Sylterinnen und Sylter ins Congress Centrum in Westerland. Die Wahl ist notwendig, weil der inzwischen verstorbene parteilose Bürgermeister, Nikolas Häckel, im September vergangenen Jahres nach monatelangem Streit abgewählt worden war. Immer wieder hatten dabei mehrere Gemeindevertreter kritisiert, Häckel sei mit dem Amt überfordert und habe es nicht geschafft, einen regulären Haushalt aufzustellen. Kurz nach seiner Abwahl starb er unter bislang ungeklärten Umständen.

Aktuell leitet Carsten Kerkamm (CDU) die Amtsgeschäfte. Sollte morgen niemand die absolute Mehrheit - also 50 Prozent plus eine Stimme - erreichen, kommt es am 6. April zu einer Stichwahl.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.03.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Sylt