Stand: 21.03.2024 10:42 Uhr Gegen Parkchaos: Neue Sensortechnik für Friedrichstadt

In Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) könnte die Parkplatzsuche bald leichter werden. Für 74.000 Euro sollen dort 70 Parkplätze mit Boden-Sensoren ausgestattet werden. Die melden dann freie Parkplätze an eine App. Auch Besucherzahlen könnten die Sensoren erfassen - und an Geschäftsleute melden, damit diese Ihre Öffnungszeiten gegebenenfalls an die Besucherströme anpassen können. Das System gehört zum Projekt "Smarte Grenzregion zwischen den Meeren" und wird vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen sowie der Förderbank KfW gefördert.

