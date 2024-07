Stand: 08.07.2024 08:19 Uhr Gegen Jugendgewalt: "Woche für Respekt" startet in Meldorf

Wegen steigender Jugendgewalt und Jugendkriminalität setzt ein Netzwerk aus verschiedenen Einrichtungen in Meldorf im Kreis Dithmarschen auf Aufklärung. Am Montag startet die so genannte "Woche für Respekt" mit zahlreichen Aktionen. Die Mitglieder des Netzwerkes - zu dem unter anderem das AWO Familienzentrum, der Kreis Dithmarschen und das Diakonische Werk angehören - wollen gegensteuern und bieten Workshops an. Kindergärten und Schulen beschäftigen sich altersgerecht mit Gewalt, Verschwörungstheorien, Hassreden und Wegen zur Konfliktlösung. Am Freitag wollen die Organisatoren auf dem Meldorfer Rathausplatz mit mehreren Aktionen symbolisch ein Zeichen gegen Gewalt setzen. Mit einem Multikulti-Fußballtunier endet die Aktionswoche am Sonnabend.

