Stand: 13.12.2024 09:25 Uhr Geflügelpest in Dithmarschen: Weitere infizierte Vögel gefunden

Nachem im Kreis Dithmarschen die Geflügelpest zum ersten Mal in diesem Winter bei einem Wildvogel nachgewiesen wurde, sind nun zwei weitere Vögel mit Symptomen der Geflügelpest entdeckt worden: eine Pfeifente an der Meldorfer Bucht und ein verendeter Bussard in Marne. Die Tiere werden nun im Labor untersucht. Das hochansteckende Virus H5N1 sei am 2. Dezember bei einer /ratgeber/reise/nonnengans104_v-contentxl.jpgNonnengans in Wesseln festgestellt worden, teilte der Kreis mit.



Um eine Ausbreitung zu verhindern, werden Halter von Geflügel darum gebeten, die Schutzhinweise für die Geflügelbestände einzuhalten und gegebenenfalls zu verbessern. Im Nachbarkreis Nordfriesland gibt es schon seit einigen Wochen Geflügelpest-Ausbrüche - sowohl bei Wildvögeln als auch in einem Hausgeflügelbestand.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Weitere Informationen Erster Geflügelpest-Ausbruch im Kreis Nordfriesland nachgewiesen Ein Legehennenbetrieb in der Gemeinde Reußenköge mit ungefähr 10.000 Tieren ist von der Geflügelpest betroffen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen