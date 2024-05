Stand: 16.05.2024 09:13 Uhr Gedenkveranstaltung in Kiel zur Deportation von Sinti und Roma

In Kiel findet am Donnerstag eine Gedenkveranstaltung an die Deportation deutscher Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten am 16. Mai 1940 statt. Damals waren auch mehr als 100 Kieler Sinti und Roma betroffen. Sie wurden über Hamburg in Arbeitslager und Ghettos deportiert. Die Veranstaltung des Verbandes Deutscher Sinti und Roma sollte am Vormittag am Gedenkstein im Hiroshimapark beginnen.

