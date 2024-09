Stand: 26.09.2024 10:33 Uhr Geburtenrekord im UKSH Lübeck

In der Universitätsklinik Schleswig-Holstein in Lübeck (UKSH) ist das zweitausendste Kind in diesem Jahr geboren worden. Nach Angaben des UKSH kam am Dienstag um 8.42 Uhr Solea Sofia auf die Welt. Damit wird erstmals bereits im September diese hohe Geburtenzahl am Campus Lübeck erreicht. Im vergangenen Jahr wurden zum ersten Mal überhaupt so viele Geburten verzeichnet. Ein Grund: Die Schließung des Lübecker Marien-Krankenhauses, das einen Schwerpunkt als Geburtsklinik hatte.

