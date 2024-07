Stand: 15.07.2024 11:55 Uhr Gasaustritt in St. Peter-Ording - Leck geschlossen

Bei Bauarbeiten an einem Gehweg ist in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) am Montagvormittag eine Gasleitung an der Störtebeker Straße beschädigt worden. Ungefähr eine Stunde lang trat deshalb laut Polizei Gas vor einem unbewohnten Gebäude aus - verletzt worden ist niemand.

Gebiet weiträumig abgesperrt

Die Feuerwehr hatte das Gebiet im Ortsteil Ording nach eigenen Angaben weiträumig abgesperrt. Der Polizei zufolge waren Anwohner aufgefordert worden, ihre Wohnungen und Häuser nicht zu verlassen. Nach einer guten Stunde konnte der Netzbetreiber SH Netz AG das Leck schließen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.07.2024 | 12:00 Uhr