Gänsegeier am Himmel über Bad Bramstedt gesichtet

Am vergangenen Sonntag haben mehrere Anwohner aus Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) vier Gänsegeier gesichtet. Das hat die Stiftung Naturschutz jetzt bekanntgegeben. Die letzte Sichtung in Schleswig-Holstein liegt schon fast 20 Jahre zurück, erklärt Wildtiermanager Björn Schulz. Die meisten ihrer Artgenossen würden in Südwesteuropa wie zum Beispiel Spanien leben. Hin und wieder komme es aber vor, dass einige Gänsegeier Exkursionsflüge starten, um neue Lebensräume zu erkunden, so der Experte. Gänsegeier haben eine Spannweite von bis zu 270 Zentimetern und wiegen zum Teil mehr als elf Kilogramm.

