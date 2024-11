Stand: 28.11.2024 09:15 Uhr Für familienfreundliche Städte: Auszeichnung für Heider Bündnis

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat das Lokale Bündnis für Familie aus Heide (Kreis Dithmarschen) mit einem Siegel ausgezeichnet. Damit trägt das Heider Bündnis das Prädikat Siegelbündnis. Die Auszeichnung hatte im Palais der Kulturbrauerei in Berlin stattgefunden. Das Bündnis organisiert zum Beispiel die Pflanz-Aktion "Heide blüht auf" und unterstützt in den Heider Grundschulen Unterrichtsprogramme zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung. Das Lokale Bündnis für Familie gibt es in Heide seit 2008 und ist ein Netzwerk mit mehr als 40 Bündnispartnern aus den Bereichen Wirtschaft, Politik, Kirchen und Verbänden. Mit der Auszeichnung will das Ministerium dem Bündnis mehr Sichtbarkeit verschaffen und es in seiner Arbeit unterstützen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.11.2024 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Dithmarschen