Stand: 15.03.2024 16:00 Uhr Frühjahrsmarkt in Heide eröffnet

Der Frühjahrsmarkt in Heide (Kreis Dithmarschen) ist am Freitag offiziell eröffnet worden. Noch bis zum Sonntag vor Ostern gibt es unter anderem ein 38 Meter hohes Riesenrad als Attraktion sowie insgesamt 63 weitere Fahrsgeschäfte und Imbissbuden. Der Jahrmarkt ist traditionell der erste der Saison in Schleswig-Holstein.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.03.2024 | 16:30 Uhr