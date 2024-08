Stand: 20.08.2024 09:23 Uhr Freilaufende Hunde gefährden Schafe und Deichsicherheit

Der Landesbetrieb Küstenschutz (LKN) in Husum (Kreis Nordfriesland) erinnert in einer Pressemitteilung an die grundsätzliche Leinenpflicht für Hunde im Bereich der Landesschutz-Deiche. Zuletzt wurden laut LKN zunehmend Schafe attackiert. Außerdem würden durch die freilaufenden Hunde rastende Vögel gestört.

Schafe verlieren Nachwuchs durch Stress

Freilaufende Hunde würden nur Schafe beißen und verletzen. Das Hetzen der Muttertiere sorge zudem dafür, dass diese unter Stress geraten und verlammen. "Wir verlieren an den Deichen jedes Jahr zehn Prozent des Nachwuchses", sagt Schäferin Sabine Kröger. "Das ist deutlich mehr als auf den Flächen, die wir binnendeichs bewirtschaften."

Das LKN Schleswig-Holstein arbeitet eng mit den Schäfern zusammen. Aus Sicht des LKN.SH ist die Schafgräsung unverzichtbar, weil erst mit dem Verbiss und Vertritt die Voraussetzung für kurze, dichte und widerstandsfähige Deichgrasnarben geschaffen werden.

