Bad Oldesloe: Frau nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Auf der B75 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eigentlich ist die Straße dort im Moment wegen Bauarbeiten gesperrt. Laut Polizei war ein 80-Jähriger am Abend aber in den Baustellenbereich gefahren und dort gegen eine Asphaltfräse geprallt. Das Auto fing an zu brennen. Der 80-Jährige und seine 81-jährige Beifahrerin schafften es zwar noch, selbst aus dem Auto zu kommen, die Frau musste aber mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Warum der Mann hinter die Absperrung fuhr, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn