Stand: 23.01.2025 14:20 Uhr Frau in Mönkeberg findet Brandbombe im eigenen Garten

Beim Buddeln im Garten hat eine Frau in Mönkeberg (Kreis Plön) eine Brandbombe gefunden. Sie rief die Polizei an und die wiederum alarmierte den Kampfmittelräumdienst. Die Experten fanden laut Polizei eine 40 Zentimeter lange Bombe und transportierten sie ab. Eine weitere Bombe in Mönkeberg wird an diesem Sonntag entschärft, dabei handelt es sich um eine Fliegerbombe. Mehr als 1.000 Anwohnerinnen und Anwohner müssen dann ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Weitere Informationen Fliegerbombe in Mönkeberg soll am Sonntag entschärft werden Mehr als 1.100 Menschen müssen am Sonntag ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Betroffen ist der Mönkeberger Ortskern. mehr

