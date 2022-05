Förderung für Sportstätten in Schleswig-Holstein

Fast drei Millionen Euro für Sportplätze und Hallen Sendedatum: 13.05.2022 17:30 Uhr Alte Sporthallen, marode Schwimmbecken: Das Land will Millionen in die Sanierung der Sportstätten stecken. Projekte in ganz Schleswig-Holstein stehen auf der Förderliste.

Das Innenministerium in Kiel unterstützt die Sanierung und den Neubau von 20 kommunalen Sportstätten mit 2,93 Millionen Euro. "Unser klares langfristiges Ziel ist die Sanierung der kommunalen Sportstätten in Schleswig-Holstein", erklärte Ressortchefin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Freitag. Das Geld ist in elf Fällen für Spielfelder und Laufbahnen bestimmt, in sechs für Sporthallen sowie in drei für Frei- und Hallenbäder. Die höchste Einzelförderung mit 500.000 Euro ist für den Neubau einer Sporthalle mit Mehrzweckraum in Neumünster geplant, nachdem dort ein Feuer ein Gebäude des TS Einfeld zerstörte.

Diese Gemeinden werden gefördert

Achtrup: Sanierung Hallenboden Sporthalle: rund 21.700 Euro

Bad Oldesloe: Sanierung Travebad: 250.000 Euro

Bokholt-Hanredder: Trinkwasserinstallation Sporthalle: 150.000 Euro

Boostedt: Sanierung/Erweiterung Sportanlage: rund 97.600 Euro

Borgstedt: Sanierung Sportanlage TSV Borgstedt: rund 53.300 Euro

Büchen: Sanierung Sportanlage: 250.000 Euro

Elmenhorst: Sanierung Rasensportplätze: 250.000 Euro

Emkendorf: Neuer Boden Turnhalle Kleinvollstedt: 64.300 Euro

Heidgraben: Sanierung Leichtathletik-Anlage: 45.000 Euro

Heiligenhafen: Sanierung Sportanlage Sundweg: 250.000 Euro

Kattendorf: Dachsanierung Sporthalle: rund 100.300 Euro

Kiel: Spielfeldsanierung Kopperpahler Teich: 250.000 Euro

Lohe-Rickelshorf: Sanierung Hallenboden: rund 40.000 Euro

Neumünster: Neubau Sporthalle mit Mehrzweckraum: 500.000 Euro

Plön: Instandsetzung Wärmeversorgung Plönbad: 160.000 Euro

Ratekau: Sportgelände Pansdorf: rund 49.900 Euro

Schleswig: Sportanlagen Dannewerkschule: 71.000 Euro

Tangstedt (Kreis Stormarn): Erneuerung Tartanbahnen Sportplatz: rund 60.300 Euro

Wiemersdorf: Ausbesserungsarbeiten Freibad: rund 31.000 Euro

Wyk auf Föhr: Sanierung Leichtathletikanlagen: rund 234.000 Euro

